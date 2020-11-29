Хацкевич: сегодня «Ротор» был не хуже «Спартака»

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Главный тренер волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение своих подопечных от московского «Спартака» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хацкевич: сегодня «Ротор» был не хуже «Спартака»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Полагаю, что спустя какое-то время будет признано, что пенальти не было. В том эпизоде была обоюдная борьба — нужно было давать бороться. Не буду за судей говорить. Однако даже после пропущенного гола мы не сломались. Возможно, у тренера «Спартака» изменилось мнение о «типичной российской команде», — приводит слова Хацкевича «Матч ТВ».

Он отметил, что его команде не хватило класса и индивидуального мастерства.

«В первом тайме здорово выбегали в атаку, нам не хватало последнего паса. Во втором мы 30 минут не выпускали «Спартак» со своей половины. Нужно было дожимать в этот момент. Не хватило нам удачи и исполнения. Мы, конечно, со «Спартаком» на разных полюсах, но сегодня были не хуже», — добавил специалист.

«Ротор» на выезде уступил «Спартаку» со счётом 0:1 и продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Доменико Тедеско рассказал, почему победа над «Ротором» особенно важна для «Спартака».

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