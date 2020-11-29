В «Сочи» назвали ключевым эпизодом матча с «Уралом» спорное решение судьи в начале игры

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Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко высказался о спорном решении арбитра матча 16-го тура с екатеринбургским «Уралом» (0:1).
В «Сочи» назвали ключевым эпизодом матча с «Уралом» спорное решение судьи в начале игры
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«Должны были обыгрывать «Урал», в первом тайме у нас было намного больше острых моментов. На первой минуте, когда VAR усомнился в решении судьи дать жёлтую, надо было красную показывать. Тогда бы игра сложилась по-другому — ключевой момент», — цитирует Рубашко «Спорт-Экспресс».

Он также признался, что не понял, почему в перерыве был удалён главный тренер команды Владимир Федотов.

На 16-й минуте арбитр Станислав Васильев зафиксировал нарушение правил игроком хозяев Игорем Калининым на форварде «Сочи» Антоне Заболотном, после чего наказал Калинина жёлтой карточкой и назначил штрафной удар. После консультации с VAR он не изменил своего решения.

Ранее сообщалось, что «Урал» на последних минутах вырвал победу у «Сочи» в матче РПЛ.

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