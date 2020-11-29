Бородавко прокомментировал падение Непряевой в гонке преследования

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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о падении Натальи Непряевой в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в финской Руке.
Бородавко прокомментировал падение Непряевой в гонке преследования
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Непряева начала занимать более выгодную позицию, примерно четвёртой садилась на спуск. Тут одна из шведок прыгнула ей прямо на лыжи, и они вместе упали», — цитирует Бородавко Sport24.

По его мнению, это была большая потеря для российской команды, так как у Непряевой великолепно шли лыжи, а со спуска она имела бы преимущество, если бы не выбыла из борьбы после инцидента.

«Постепенно к Наталье приходят уверенность, неплохие движения, она почувствовала темп. Будет потихонечку набирать форму, будем ждать дальнейшие гонки», — добавил Бородавко.

Победу в гонке одержала норвежка Тереза Йохауг, которая финишировала за 25 минут 6,2 секунды. Второе место заняла представительница России Татьяна Сорина.

Ранее тренер сборной России по лыжным гонкам назвал выдающимся результатом второе место Татьяны Сориной.

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