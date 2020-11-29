Кокорин рассказал о своём отношении к «Зениту»

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Футболист «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своём отношении к петербургскому «Зениту», за который выступал ранее.
Кокорин рассказал о своём отношении к «Зениту»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мне принципиально выиграть что-нибудь со «Спартаком», чтобы мы были в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я хочу этого, постараюсь сделать всё возможное. Плевать ли мне на «Зенит»? В «Зените» остались ребята, с которыми я был в хороших отношениях. Тренерский штаб весь, с которым я в хороших отношениях, люди, которые за меня переживали. Я не могу сказать, что мне плевать. Но обыграть «Зенит», конечно, будет приятно», — сказал Кокорин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Кокорин перешёл в «Спартак» перед началом сезона-2020/21 на правах свободного агента после окончания срока действия контракта с «Зенитом».

Ранее Червиченко заявил, что трансферы «Спартака» при Газизове не вселяют оптимизма.

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