Глава UFC: я был потрясён тем, как хорошо выглядел Тайсон

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился впечатлениями от поединка легенд бокса Майка Тайсона и Роя Джонса.

«Я не хотел бы говорить ничего плохого, потому что люблю Тайсона. Он мой хороший друг. Я волновался, ему 54 года. Время непобедимо, бои — дело молодых. Сегодня вечером Майк выглядел потрясающе. У него всё ещё есть эта невероятная аура. Я был потрясён тем, как хорошо он выглядел. Сегодня Джонс устал гораздо больше, чем Майк, и это шокировало. Я рад за него. Надеюсь, что они оба заработали миллионы долларов. Это превзошло мои ожидания», — заявил Уайт MMA Junkie.

Также глава UFC назвал Тайсона победителем боя. Согласно судейскому решению, поединок завершился вничью.

Ранее Дрозд рассказал о впечатлении от боя Тайсона с Джонсом.