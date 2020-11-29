Дрозд: у меня осталось позитивное впечатление от боя Тайсона с Джонсом

Российский боксёр Григорий Дрозд прокомментировал ничейный исход поединка между легендарными Роем Джонсом — младшим и Майком Тайсоном.

«Тайсон отлично выглядел в ринге для своих лет. У меня осталось позитивное впечатление от этого боя. Ребята хорошо развлеклись, показали отличный выставочный спарринг. Изначально я отдавал предпочтение Тайсону. Если оценивать все восемь раундов, то считаю, что он больше наработал на победу. Точных попаданий было не так много в этом спарринге, но Майк и давил, работал первым номером, сделал больше, чем Рой. Я не могу сказать, что Джонс попадал больше, потому за инициативу и активность отдал бы победу Тайсону. Но ничейный исход логичен. На ринг вышли две легенды. Нужен ли реванш? Думаю, нет. Хотя, наверное, некоторым фанатам такой спарринг был бы интересен. Кто был бы интересным соперником для Тайсона? Эвандер Холифилд. Надо понимать, что это был ненастоящий бой. Для выставочного поединка всё было отлично», — цитирует Дрозда «Спорт-Экспресс».

Бой 54-летнего Тайсона и 51-летнего Джонса проходил в формате «восемь раундов по две минуты» и завершился вничью.

Ранее Джонс заявил, что перебил Тайсона и забрал этот бой.