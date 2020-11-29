Джонс: я перебил Тайсона и забрал этот бой

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс остался недоволен судейским решением в поединке с Майком Тайсоном.
Джонс: я перебил Тайсона и забрал этот бой
  • Reuters
  • © Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports

«Я тоже недоволен, поскольку выиграл его я! Я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это очень неприятные ощущения, доложу я вам. Я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?» — сказал Рой Джонс после боя.

Бой состоял из восьми раундов по две минуты. 54-летний Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, а 51-летний Джонс — с 2018-го. 

Ранее сообщалось, что Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить