Джонс: я перебил Тайсона и забрал этот бой
- Reuters
- © Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports
«Я тоже недоволен, поскольку выиграл его я! Я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это очень неприятные ощущения, доложу я вам. Я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?» — сказал Рой Джонс после боя.
Бой состоял из восьми раундов по две минуты. 54-летний Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, а 51-летний Джонс — с 2018-го.
Ранее сообщалось, что Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве.