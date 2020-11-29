Джонс: я перебил Тайсона и забрал этот бой

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс остался недоволен судейским решением в поединке с Майком Тайсоном.

«Я тоже недоволен, поскольку выиграл его я! Я пережил столько неприятных минут, получая удары Тайсона по корпусу. Это очень неприятные ощущения, доложу я вам. Я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?» — сказал Рой Джонс после боя.

Бой состоял из восьми раундов по две минуты. 54-летний Тайсон появился на ринге впервые с 2005 года, а 51-летний Джонс — с 2018-го.

Ранее сообщалось, что Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве.