Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что его организация предложит 54-летнему Майку Тайсону и 51-летнему Рою Джонсу провести повторный поединок в Москве в 2021 году.
Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве
  • Reuters
  • © Joe Scarnici/Handout Photo via USA TODAY Sports

«Молодцы, это было интересно. Оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Мы будем это обсуждать с ними. Почему бы не провести на День бокса, 22 июля», — цитирует Кремлёва ТАСС.

54-летний Тайсон не выходил в ринг с 2005 года, а 51-летний Джонс — с 2018-го. Их поединок, который прошёл 29 ноября, завершился вничью.

Ранее сообщалось, что Джонс вышел на бой с Тайсоном в перчатках, посвящённых Брайанту.

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