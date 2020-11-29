Кремлёв намерен провести реванш между Тайсоном и Джонсом в Москве
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«Молодцы, это было интересно. Оба хорошо подготовились в таком возрасте. Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Мы будем это обсуждать с ними. Почему бы не провести на День бокса, 22 июля», — цитирует Кремлёва ТАСС.
54-летний Тайсон не выходил в ринг с 2005 года, а 51-летний Джонс — с 2018-го. Их поединок, который прошёл 29 ноября, завершился вничью.
Ранее сообщалось, что Джонс вышел на бой с Тайсоном в перчатках, посвящённых Брайанту.