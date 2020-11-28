Квят доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Бахрейна

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» Гран-при Бахрейна.
Квят доволен своим выступлением в квалификации Гран-при Бахрейна
  • © REUTERS/Hamad I Mohammed

«Вполне доволен, как прошла квалификация, хорошая сессия. Второй сегмент получился очень сильным, у нас была попытка на другом составе шин, и мы это сделали, пусть и оказались под приличным давлением, однако справились. Я не очень доволен решающей попыткой в третьем сегменте, поскольку совершил пару ошибок, плюс, возможно, мы выбрали неверные настройки переднего антикрыла», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Он отметил, что такой результат в квалификации позволяет рассчитывать на успех в предстоящей гонке.

«Шины здесь сильно изнашиваются, так что не стоит ждать повторения того, что мы видели ранее в этом сезоне. Конечно, были гонки, где было непросто работать с шинами, но завтра нас наверняка ждёт интересный вызов», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят, пробившийся в третий сегмент, занял десятое место, уступив победителю 1,354 секунды.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна.

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