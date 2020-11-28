Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

В своей лучшей попытке в третьем квалификационном сегменте семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 27,264 секунды.

Вторым стал его партнёр по Mercedes финн Валттери Боттас. Тройку замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял десятое место, уступив победителю 1,354 секунды.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна.