Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
- Reuters
В своей лучшей попытке в третьем квалификационном сегменте семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 27,264 секунды.
Вторым стал его партнёр по Mercedes финн Валттери Боттас. Тройку замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.
Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял десятое место, уступив победителю 1,354 секунды.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна.