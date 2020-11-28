Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна

Короткая ссылка
Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Бахрейна
  • Reuters

В своей лучшей попытке в третьем квалификационном сегменте семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 27,264 секунды.

Вторым стал его партнёр по Mercedes финн Валттери Боттас. Тройку замкнул нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят, пробившийся в третий сегмент, занял десятое место, уступив победителю 1,354 секунды.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить