Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике на 11-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

Лучший круг представитель Нидерландов проехал за 1 минуту 28,355 секунды.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, а третье — его напарник финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Aipha Tauri Даниил Квят стал восьмым. Его партнёр по команде француз Пьер Гасли расположился на шестой позиции.

Ранее Квят заявил, что доволен пятничными тренировками на Гран-при Бахрейна.