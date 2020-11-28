Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят — восьмой

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Голландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике на 11-м этапе «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят — восьмой
  • © Hoch Zwei/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Лучший круг представитель Нидерландов проехал за 1 минуту 28,355 секунды.

Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, а третье — его напарник финн Валттери Боттас.

Российский гонщик Aipha Tauri Даниил Квят стал восьмым. Его партнёр по команде француз Пьер Гасли расположился на шестой позиции.

Ранее Квят заявил, что доволен пятничными тренировками на Гран-при Бахрейна.

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