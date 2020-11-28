Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Бахрейна, Квят — восьмой
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Лучший круг представитель Нидерландов проехал за 1 минуту 28,355 секунды.
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, а третье — его напарник финн Валттери Боттас.
Российский гонщик Aipha Tauri Даниил Квят стал восьмым. Его партнёр по команде француз Пьер Гасли расположился на шестой позиции.
Ранее Квят заявил, что доволен пятничными тренировками на Гран-при Бахрейна.