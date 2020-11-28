Квят доволен пятничными тренировками на Гран-при Бахрейна

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов перед 15-м этапом «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

«Интересный день. В ходе первой тренировки я не был доволен балансом, но во второй сессии мы хорошо прибавили. Думаю, нам удалось найти направление, в котором нужно двигаться, и это положительный итог. Нам удалось собрать много хороших данных к завтрашнему дню. Можем надеяться на дальнейший прогресс. Красные флаги появились, когда ехал на «софте», было немного обидно. Как бы то ни было, темп был достаточно хорош. На этой трассе высокий износ шин, нам нужно понять, как справиться с этой проблемой лучше других», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

По итогам первой тренировки Квят стал 17-м, а во второй сессии свободных заездов — девятым.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна.