Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят — девятый

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят — девятый
  • Reuters

В своей лучшей попытке семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 28,971 секунды.

Второй результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул другой пилот Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят уступил лидеру 0,929 секунды и занял девятое место в итоговом протоколе сессии.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время на первой практике этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.

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