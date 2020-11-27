Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна, Квят — девятый

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй свободной практике 15-го этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

В своей лучшей попытке семикратный чемпион преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 28,971 секунды.

Второй результат показал нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку замкнул другой пилот Mercedes Валттери Боттас.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят уступил лидеру 0,929 секунды и занял девятое место в итоговом протоколе сессии.

FINAL CLASSIFICATION: FP2



Lewis Hamilton tops the session for the second time on Friday after a dramatic FP2 in Bahrain 💥🐶#BahrainGP 🇧🇭 #F1pic.twitter.com/mprnBa97Z9 — Formula 1 (@F1) November 27, 2020

Ранее сообщалось, что Хэмилтон показал лучшее время на первой практике этапа Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне.