Загитова: когда я в первый раз приезжала в Москву, не могла представить, что буду выступать на Красной площади

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась впечатлениями от своего выступления на открытом катке на Красной площади в Москве.

«Я выступаю на Красной площади уже во второй раз. Тут потрясающая атмосфера! Для меня это, конечно, опыт — выступать на открытом катке. Когда я в первый раз приезжала в Москву, гуляла по Красной площади и не могла представить, что буду тут выступать», — приводит слова Загитовой «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Загитова представила фрагмент спектакля «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на открытии ГУМ-катка на Красной площади.