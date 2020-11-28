Полоз рассказал о первом хет-трике в своей карьере

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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился эмоциями от домашней победы над «Динамо» в 16-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Полоз рассказал о первом хет-трике в своей карьере
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

Хозяева выиграли со счётом 4:1, а Полоз забил три мяча, в том числе два — с пенальти. Он был признан лучшим игроком матча.

«Это мой первый хет-трик в карьере. Не назову победу простой, до середины второго тайма было достаточно тяжело, мы вели со счётом 1:0», — приводит слова Полоза сайт «Ростова».

Футболист также отметил, что взял на себя инициативу в случае с пробитием пенальти.

Ранее наставник «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, за что его удалили посла матча с «Химками».

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