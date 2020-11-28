«Валенсия» проиграла «Атлетико» в Примере из-за автогола

«Валенсия» потерпела поражение от мадридского «Атлетико» в матче 11-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу Атлетико принёс автогол защитника «Валенсии» Антонио Латорре, срезавшего мяч в свои ворота на 79-й минуте.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев остался вне заявки на матч из-за выявления у него коронавирусной инфекции.

«Атлетико» с 23 очками и двумя матчами в запасе занимает первое место в турнирной таблице Примеры. «Валенсия» с 12 очками — десятая.

Ранее сообщалось, что Диего Коста рискует пропустить полгода из-за тромбоза глубоких вен.