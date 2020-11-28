Футболист «Атлетико» Диего Коста рискует пропустить полгода из-за тромбоза глубоких вен

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста может пропустить до шести месяцев из-за тромбоза глубоких вен.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на доктора Хосе Эскудеро.

«У футболистов больше столкновений, поэтому нужно быть более осмотрительным. У обычных пациентов время восстановления составляет как минимум от трёх до шести месяцев», — сказал Эскудеро.

Врачи считают, что эта проблема возникла у 32-летнего игрока после заболевания коронавирусом в сентябре.

В этом сезоне Коста провёл пять матчей и забил один мяч.

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