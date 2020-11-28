«Лейпциг» обыграл «Арминию» в матче Бундеслиги

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«Лейпциг» одержал победу над «Арминией» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги.
«Лейпциг» обыграл «Арминию» в матче Бундеслиги
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Лейпцигу» принесли голы Анхелиньо и Кристоферу Нкуну, забивших на 29-й и 47-й минутах. На 75-й минуте пенальти не реализовал Александер Сёрлот.

«Арминия» ответила голом Фабиана Клоса.

«Лейпциг» с 20 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Арминия», потерпевшая седьмое поражение кряду, с четырьмя очками занимает 17-е место.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» проиграла «Кёльну» в Бундеслиге.

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