Дортмундская «Боруссия» проиграла «Кёльну» в Бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Кёльна» в матче девятого тура немецкой Бундеслиги.
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Кёльну» в Бундеслиге
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Дортмунде, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Победу «Кёльну» принёс дубль Эйе Скири, отличившегося на 9-й и 60-й минутах.

«Боруссия» ответила голом Торгана Азара на 74-й минуте.

«Боруссия» набрав 18 очков занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. «Кёльн» одержавший свою первую победу в сезоне, с 6 очками — 15-й.

Ранее сообщалось, что гол Левандовски помог «Баварии» обыграть «Штутгарт» в Бундеслиге.

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