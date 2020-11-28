«Интер» нанёс «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А
- Reuters
Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Победу «Интеру» принесли голы Алексиса Санчеса, забившего на четвёртой минуте, и Роберто Гальярдини, отличившегося на 60-й минуте.
Автогол — в пассиве защитника «Сассуоло» Влада Кирикеша.
Таким образом, «Сассуоло» проиграл впервые в нынешнем сезоне. «Интер» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей подряд.
Нерадзурри поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков и опередив опустившийся на третью строчку «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что в «Аталанте» рассказали о состоянии Алексея Миранчука, заболевшего коронавирусом.