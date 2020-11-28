«Интер» нанёс «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А

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Миланский «Интер» одержал победу над «Сассуоло» в матче девятого тура итальянской Серии А.
«Интер» нанёс «Сассуоло» первое поражение в сезоне Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Сассуоло, завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Победу «Интеру» принесли голы Алексиса Санчеса, забившего на четвёртой минуте, и Роберто Гальярдини, отличившегося на 60-й минуте.

Автогол — в пассиве защитника «Сассуоло» Влада Кирикеша.

Таким образом, «Сассуоло» проиграл впервые в нынешнем сезоне. «Интер» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей подряд.

Нерадзурри поднялись на второе место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков и опередив опустившийся на третью строчку «Сассуоло» лишь по дополнительным показателям.

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