Биатлонист Логинов: надеюсь, что с каждой гонкой получится найти свою форму

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Россиянин Александр Логинов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на 20 км на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.
Биатлонист Логинов: надеюсь, что с каждой гонкой получится найти свою форму
  • © Joel Marklund
  • globallookpress.com

«Первая гонка сезона, поэтому сложно на 100% оценивать своё состояние, но я надеюсь, что с каждой гонкой получится найти свою форму. Тем более, начали старт сезона сразу с дистанции в 20 километров. Что касается тяжёлого подъёма перед рубежом, то это действительно так. Это доставляло сложности для стрельбы, но мы здесь не первый день, а к следующим гонкам получится адаптироваться ещё лучше, поэтому проблем быть не должно», — приводит слова Логинова «Матч ТВ».

Россиянин занял десятое место по итогам гонки, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Ранее Дмитрий Васильев заявил, что не видит причин для паники из-за результатов биатлонистов в первой гонке КМ.

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