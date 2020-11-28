Умяров назвал главной причиной неудач клубов РПЛ в еврокубках отсутствие в них «Спартака»
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«Первая и главная причина понятна: в еврокубках не играет «Спартак». А если серьёзно, то надеюсь, что ситуация поменяется — и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов», — цитирует Умярова пресс-служба «Спартака».
Напомним, что «Спартак» не участвует в нынешнем сезоне еврокубков, так как в прошлом занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее сообщалось, что российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков.