Голкипер «Химок» Лантратов признался, что мечтал играть в РПЛ

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Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов признался, что мечтал выступать в Российской премьер-лиге.
Голкипер «Химок» Лантратов признался, что мечтал играть в РПЛ
  • ©fckhimki.com

«Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославле, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во сне. А потом просыпался и понимал — ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

В этом сезоне Лантратов провёл 15 матчей в РПЛ, пропустил 26 мячей и три встречи отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что вратарь «Химок» поделился мнением о братьях Миранчук.

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