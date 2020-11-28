Вратарь «Химок» поделился мнением о братьях Миранчук

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов поделился мнением о полузащитниках сборной России по футболу Антоне и Алексее Миранчуках, вместе с которым он тренировался в столичном «Локомотиве».

«Когда друзья спрашивали, кто в «Локо» топчик, я сразу называл Миранчуков. Ребята в 18 лет в таком порядосе были! Как они чувствовали себя на поле, как видели всё. Уже тогда была заметна их уверенность в себе. Они спокойно брали на себя инициативу, хотя играли со взрослыми мужиками», — цитирует Лантратова «Чемпионат».

Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками «Локомотива». В начале сезона Алексей перешёл в итальянскую «Аталанту». Антон же продолжает выступать за железнодорожников.

Ранее в «Аталанте» рассказали о состоянии Алексея Миранчука, заболевшего коронавирусом.