Кустурица признался, что больше не планирует снимать кино о футболистах

Известный режиссёр Эмир Кустурица, который снял фильм «Марадона» о легендарном аргентинском игроке Диего Марадоне, признался, что больше не собирается снимать кино о футболистах.

«Ни о каком футболисте не буду делать фильм. Что я могу рассказать о Криштиану Роналду? Он идеал, заработал кучу денег, но где его личность? Что он может вам рассказать? Ничего», — приводит слова Кустурицы Corriere della Sera.

Фильм «Марадона» вышел в 2008 году.

25 ноября легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Он провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее мэр Буэнос-Айреса высказался о беспорядках во время прощания с Марадоной.