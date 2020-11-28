Гончаренко высказался об ошибках защитника ЦСКА Васина

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу ошибок защитника команды Виктора Васина.

«К сожалению, и пресса, и наши болельщики очень сильно повлияли на Васина. Он, допустим, наш лучший защитник в матче с «Рубином», потому что из девяти обводок Хвичи Васин выигрывает восемь, но совершает какой-то явный ляп», — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По его словам, давление на игрока после его ошибок только усиливается и он начинает регулярно думать о своих недочётах. Он отметил, что намерен поговорить с футболистом на эту тему.

«Есть техника, тактика, физические качества, но над всем этим стоит психология. Важно то, каким образом футболист с помощью тренера или семьи сумеет справиться с такой ситуацией. И травмы Васина тоже повлияли на него: когда долго не играешь, ты выбиваешься из нужного ритма. Хотя ещё раз скажу, что до ошибки он действует великолепно», — добавил Гончаренко.

32-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. На его счету 82 матча, он забил два мяча и отдал три результативные передачи.

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