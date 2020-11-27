Гончаренко — о Газизове: он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своём отношении к спортивному директору столичного «Спартака» Шамилю Газизову.

«Серьёзные проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова? Конечно. Он ушёл, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его. Он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это всё равно что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так. Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние», — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что переживает только за ЦСКА, а остальное его не интересует.

«Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть, назло Газизову в том числе», — добавил специалист.