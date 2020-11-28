Футболки Месси заняли первое место по продажам в США

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по продажам футболок со своим именем в США.

Рейтинг опубликован изданием SOCCER.com, которое специализируется на продаже спортивной амуниции.

Аргентинец лидирует по продаже своих футболок в 19 штатах. Второе место занимает полузащитник английского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич. Тройку замыкает форвард итальянского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.

Отмечается, что рейтинг основан на продажах сайта с 1 октября по 22 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» без Месси разгромила «Динамо» в Лиге чемпионов.