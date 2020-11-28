Футболки Месси заняли первое место по продажам в США
- Reuters
Рейтинг опубликован изданием SOCCER.com, которое специализируется на продаже спортивной амуниции.
Аргентинец лидирует по продаже своих футболок в 19 штатах. Второе место занимает полузащитник английского «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич. Тройку замыкает форвард итальянского «Ювентуса» и национальной команды Португалии Криштиану Роналду.
Отмечается, что рейтинг основан на продажах сайта с 1 октября по 22 ноября 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» без Месси разгромила «Динамо» в Лиге чемпионов.
Revealed: The Top 5 men’s player jerseys in 🇺🇸 this holiday season, based on https://t.co/KShHfI9pqK sales. pic.twitter.com/SGfc7xABJN— SOCCER.COM (@soccerdotcom) November 27, 2020