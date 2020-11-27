Глушаков не верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о перспективах своего бывшего клуба «Спартак» на завоевание чемпионского титула в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Глушаков не верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне
  • globallookpress.com

«Хватит ли ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет. Вижу ли параллели с чемпионским сезоном? У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была ещё играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака», — приводит слова Глушакова Sport24.

По итогам 15 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидирует московский ЦСКА, набравший 32 очка.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли информацию о намерении Шамиля Газизова покинуть клуб.

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