Глушаков не верит, что «Спартак» сможет стать чемпионом РПЛ в текущем сезоне
- globallookpress.com
«Хватит ли ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет. Вижу ли параллели с чемпионским сезоном? У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была ещё играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака», — приводит слова Глушакова Sport24.
По итогам 15 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Лидирует московский ЦСКА, набравший 32 очка.
Ранее сообщалось, что в «Спартаке» опровергли информацию о намерении Шамиля Газизова покинуть клуб.