Туктамышева: планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева рассказала о своей подготовке к чемпионату России по фигурному катанию в Челябинске.
Туктамышева: планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе
  • РИА Новости

«Сейчас планирую усиленно сосредоточиться на четверном тулупе и исполнить его на чемпионате России. Но, к сожалению, не могу этого гарантировать», — приводит слова Туктамышевой Vogue.

Она отметила, что целенаправленно учить четверной тулуп начала только в прошлом году.

«Когда я тренировала тройной аксель, однажды попыталась и квад исполнить. Та попытка была потенциально успешна, я понимала, что смогу прыгнуть чисто. Но тогда это казалось неактуальным, мы решили сосредоточиться на акселе», — добавила фигуристка.

Чемпионат России запланирован на 22—27 декабря.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что с Туктамышевой теперь обязательно будут считаться.

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