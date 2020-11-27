Амосов прокомментировал свою победу над Сторли

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов прокомментировал свою победу над Логаном Сторли.

«Победа есть, это хорошо. Считаю, что я явно забрал первые два раунда. По поводу третьего… Его первая половина тоже была за мной, но потом попался на попытку удушения со стороны соперника», — заявил он в беседе с Life.ru.

Для Амосова это шестая победа подряд в Bellator. Как отметил спортсмен, он хочет побороться за титул.

«Я пришёл в эту организацию доказать, что являюсь лучшим. Буду очень рад, если мне выпадет такой шанс», — сказал Амосов.

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