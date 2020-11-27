Амосов прокомментировал свою победу над Сторли

Короткая ссылка
Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов прокомментировал свою победу над Логаном Сторли.
Амосов прокомментировал свою победу над Сторли
  • ©Bellator MMA

«Победа есть, это хорошо. Считаю, что я явно забрал первые два раунда. По поводу третьего… Его первая половина тоже была за мной, но потом попался на попытку удушения со стороны соперника», — заявил он в беседе с Life.ru.

Для Амосова это шестая победа подряд в Bellator. Как отметил спортсмен, он хочет побороться за титул.

«Я пришёл в эту организацию доказать, что являюсь лучшим. Буду очень рад, если мне выпадет такой шанс», — сказал Амосов.

Ранее боец АСА Иван Штырков рассказал о своих целях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить