Боец АСА Штырков рассказал о своих целях

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Боец АСА Иван Штырков рассказал о своих целях.
Боец АСА Штырков рассказал о своих целях
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«Мне 32 года, и никаких грёз в голове у меня нет. С UFC вопрос закрыт, и это точка. Сейчас цель одна — устроить хороший замес в предстоящем бою», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Штыркова, ему ничего не нужно перезагружать, в жизни всё идёт своим чередом.

Как отметил спортсмен, успех в предстоящем бою с Магомедом Исмаиловым 13 декабря даст ещё одну единицу в графе «победы» в его рекорде, а также «ещё одну захватывающую историю и ещё одно жёсткое испытание».

Ранее Исмаилов заявил, что волновался об Александре Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107.

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