Боец ACA Исмаилов: сперва подерусь со Штырковым, а затем зайду в гости к Емельяненко

Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов признался, что волновался об Александре Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107.

«Да, я беспокоился. Но потом мы созвонились и поговорили. Он был очень рад звонку. Обоим было приятно побеседовать, всё прошло хорошо. Сказал, что ждёт с хлебом и солью. Так что сперва подерусь с Ваней, а затем зайду в гости к Саше», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков назвал Магомеда Исмаилова самым популярным бойцом на территории страны.