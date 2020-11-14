Боец ACA Исмаилов: сперва подерусь со Штырковым, а затем зайду в гости к Емельяненко

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Боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов признался, что волновался об Александре Емельяненко после их поединка на турнире ACA 107.
Боец ACA Исмаилов: сперва подерусь со Штырковым, а затем зайду в гости к Емельяненко
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«Да, я беспокоился. Но потом мы созвонились и поговорили. Он был очень рад звонку. Обоим было приятно побеседовать, всё прошло хорошо. Сказал, что ждёт с хлебом и солью. Так что сперва подерусь с Ваней, а затем зайду в гости к Саше», — заявил Исмаилов в интервью RT.

Ранее известный российский боец смешанных единоборств Иван Штырков назвал Магомеда Исмаилова самым популярным бойцом на территории страны.

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