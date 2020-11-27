Источник назвал сумму компенсации Газизову в случае его увольнения из «Спартака»

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В случае досрочного прекращения сотрудничества московский «Спартак» должен будет выплатить гендиректору клуба Шамилю Газизову неустойку в размере €3 млн.
Источник назвал сумму компенсации Газизову в случае его увольнения из «Спартака»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Чемпионат». По информации источника, решение о судьбе Газизова будет принято по окончании первой части сезона.

Накануне клуб назначил Дмитрия Попова на должность спортивного директора. Его приглашение может быть вызвано недовольством высшего руководства «Спартака» итогами летнего трансферного окна, в ходе которого команду пополнили полузащитники Виктор Мозес и Остон Урунов и форвард Александр Кокорин. 

Ранее в «Спартаке» опровергли намерение Газизова покинуть команду.

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