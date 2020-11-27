Тарасова ответила Канделаки, не включившей фигурное катание в топ-5 видов спорта в России

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на слова генерального продюсера телеканала «Матч ТВ» Тины Канделаки, которая не включила фигурное катание в пятёрку самых популярных видов спорта в России.
Тарасова ответила Канделаки, не включившей фигурное катание в топ-5 видов спорта в России
  • РИА Новости

«Это субъективное мнение Тины. Конечно же, я с ней не согласна. Но зачем я буду спорить? Канделаки вот такая. Фигурное катание хорошо смотрят! Для нас не имеет никакого значения частное мнение Канделаки», — цитирует Тарасову Sport24.

На телеканале «Матч ТВ» отсутствуют трансляции фигурного катания.

Ранее Роднина рассказала, как относится к возможному повышению возрастного ценза в фигурном катании.

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