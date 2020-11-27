Агент Мурило заявил, что его клиент может покинуть «Локомотив» уже зимой

Лукас Минейро, агент защитника «Локомотива» Мурило, высказался о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Сейчас многие клубы звонят и хотят информации о нём. Если для обеих сторон нарисуют хорошее предложение, то Мурило может уйти из «Локомотива» зимой. А почему бы и нет?» — цитирует Минейро Sport24.

Мурило перешёл в «Локомотив» из бразильского «Крузейро» летом 2019 года. В этом сезоне 23-летний футболист провёл 15 матчей в чемпионате России и забил один мяч.

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