Агент Райола раскритиковал Инфантино за идею введения потолка зарплат

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Известный футбольный агент Мино Райола прокомментировал идею президента Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) о введении потолка зарплат для игроков.
Агент Райола раскритиковал Инфантино за идею введения потолка зарплат
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Когда ФИФА решит ввести потолок зарплат, то это будет значить, что клубы больше не могут принимать собственные решения. Они не имеют права указывать, как клубам вести свои дела. Очевидно, что трансферный рынок больше не работает так, как хочет ФИФА. Если же мы ограничим зарплату футболистам, то вы должны сделать это для всех. «Реал» и «Барселона» получают миллиардные доходов, стоит ли требовать от них ограничения цен на билеты? В таком случае, установите потолок зарплат актерам, журналистам, артистам. Как можно ограничить талант? Мы живем в капиталистическом мире, а Джанни Инфантино хочет, чтобы мы стали Северной Кореей», — цитирует агента Football Italia.

Ранее глава ФИФА выразил мнение, что Марадона заслуживает вечной благодарности. 

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