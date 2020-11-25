Глава ФИФА считает, что Марадона заслуживает вечной благодарности

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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны.
Глава ФИФА считает, что Марадона заслуживает вечной благодарности
  • Reuters

«Сегодня невероятно грустный день. Наш Диего оставил нас. Наши сердца — всех нас, кто любил его за то, каким он был, и за то, что он олицетворял, — на мгновение перестали биться. Наше молчание, наши слёзы, наша боль — единственное, что мы чувствуем глубоко внутри нас сейчас», — цитирует Инфантино сайт ФИФА.

Он отметил, что Марадона многое сделал, чтобы люди полюбили футбол, и будет занимать место в истории этого вида спорта.

«Диего заслуживает нашей вечной благодарности за это, за то, что он поразил нас своим невероятным талантом, за то, что он был таким уникальным, за то, что он был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем», — сказал Инфантино.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.

Ранее Фабио Капелло признался, что новость о смерти Марадоны стала для него неожиданностью.

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