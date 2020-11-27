Монсон считает, что Нурмагомедов не будет возобновлять карьеру

Бывший боец смешанных единоборств, а в настоящее время депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон предположил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов, который после победы над Джастином Гэтжи объявил о завершении карьеры, больше не вернётся в спорт.

«Я думаю, это конец карьеры Нурмагомедова, потому что ему не нужны деньги. Он никогда не проигрывал, потерял своего тренера и отца. Он дал обещание матери, ему не нужно что-нибудь доказывать… Что ещё ему надо сделать? Он может тренировать, работать на своей ферме, быть с семьёй, радоваться жизни… Ему больше не нужно сражаться», — приводит слова Монсона издание «Советский спорт».

32-летний Нурмагомедов победил Джастина Гэтжи 24 октября на турнире UFC 254. На счету россиянина 29 побед в 29-ти поединках.

Ранее Мендес заявил. что Нурмагомедов не вышел из игры.