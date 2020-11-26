Мендес: Нурмагомедов не вышел из игры, это 100%

Хавьер Мендес, тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, высказался о решении своего подопечного завершить спортивную карьеру.

«Насколько я понимаю, раз он сдаёт тесты для USADA, он остаётся частью системы. Он ещё никуда не ушёл. Никто не знает, что в точности означает та речь Хабиба после боя, его объявление об уходе. Но я на 100% уверен, что всё это не означает, что он вышел из игры. Вот это 100%», — сказал Мендес в интервью YouTube-каналу Real Quick With Mike Swick Podcast.

32-летний Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В его послужном списке 29 побед в 29 поединках, 13 из которых — в UFC.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов заявил о скорой встрече с главой UFC Даной Уайтом.