Канделаки отреагировала на ничью ЦСКА в матче с «Фейеноордом»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением об игре московского ЦСКА в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».

По её словам, она смогла посмотреть только второй тайм игры.

«Федор Золотой Резерв Чалов не забивал, Эджуке подтверждал свою репутацию дриблёра без ворот, а все остальные забить мяч за тайм в большинстве не смогли», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что в последние 10 минут игры армейцы допускали очень много ошибок в передачах.

«В общем, неоптимистичные 0:0», — подытожила Канделаки .

Встреча между ЦСКА и «Фейеноордом» завершилась со счётом 0:0. ЦСКА набрал три очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй позиции.

Ранее футболист ЦСКА Константин Марадишвили выразил мнение, что команда неплохо смотрится в Лиге Европы.