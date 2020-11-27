Футболист ЦСКА Марадишвили считает, что команда неплохо смотрится в Лиге Европы

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Марадишвили прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Футболист ЦСКА Марадишвили считает, что команда неплохо смотрится в Лиге Европы
  • Reuters

«Думаю, мы смотрелись сегодня хорошо и могли выиграть, но не использовали свои моменты. Не думаю, что в большинстве было тяжелее. Наоборот, мы контролировали ход игры, просто не дожали соперника до конца», — сказал игрок в эфире «Матч Премьер».

По его мнению, армейцам просто немного не хватило в завершении атак. Он также прокомментировал тот факт, что российские команды ещё не одержали ни одной победы в еврокубках.

«Просто уровень Европы чуть выше, чем российский, поэтому где-то нам не хватает. А так — смотримся неплохо», — добавил Марадишвили.

Встреча между ЦСКА и «Фейеноордом» завершилась со счётом 0:0. ЦСКА набрал три очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй позиции.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру Фёдора Чалова в матче с «Фейеноордом».

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