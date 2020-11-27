Гончаренко оценил игру Чалова в матче с «Фейеноордом»

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об игре нападающего команды в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Гончаренко оценил игру Чалова в матче с «Фейеноордом»
  • Reuters

«Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов», — цитирует специалиста Sports.ru.

Он также отметил, что на месте Чалова любой игрок должен разозлиться на самого себя, а не обижаться на кого-либо.

«Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать», — добавил Гончаренко.

Недавно Чалов был подвергнут критике главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Встреча между ЦСКА и «Фейеноордом» завершилась со счётом 0:0. ЦСКА набрал три очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй позиции.

Ранее Гончаренко назвал Лигу Европы заколдованным турниром для ЦСКА.

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