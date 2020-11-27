Гончаренко назвал Лигу Европы заколдованным турниром для ЦСКА 

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы с голландским «Фейеноордом».
Гончаренко назвал Лигу Европы заколдованным турниром для ЦСКА 
  • Reuters

«Заколдованный турнир. Вспоминали, когда последний раз выигрывали дома — года три уже прошло. Много наносим ударов, но то далеко от ворот, то ещё что-то», — цитирует специалиста «Чемпионат».

По его мнению, у его подопечных было больше шансов в первом тайме, а во второй половине игры после удаления игра соперника стала более плотной. 

«Оцениваем результат. Наносим девять ударов, но такое должно выливаться в голы. Может, не хватает уверенности нападающим, может, спринт, может, начинают раньше открываться, может, последний пас. Плохо, когда нет подходов», — сказал Гончаренко.

Встреча завершилась со счётом 0:0. ЦСКА набрал три очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с пятью очками находится на второй позиции.

Ранее тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заявил, что доволен ничьей с ЦСКА.

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