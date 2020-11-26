Тренер «Фейеноорда» Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА

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Главный тренер голландского «Фейеноорда» Дик Адвокат прокомментировал ничейный результат с московским ЦСКА в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Тренер «Фейеноорда» Адвокат: довольны, что отстояли ничью с ЦСКА
  • Reuters

«Игра была непростой. В первом тайме мы выглядели лучше, после удаления играть стало тяжелее. Рад, что набрали важное очко, потому что тяжело обороняться весь тайм в меньшинстве», — цитирует специалиста «Чемпионат».

Он также отметил, что в нынешнем ЦСКА много молодых и талантливых игроков. По его мнению, армейцы хорошо играли, но его команда справилась с давлением.

«Мы не позволяли сопернику проникать в штрафную. Мы довольны, что отстояли ничью, потому что это дорогого стоит», — подчеркнул Адвокат.

Встреча завершилась со счётом 0:0. ЦСКА набрал 3 очка и продолжает занимать последнее место в группе K. «Фейеноорд» с 5 очками находится на второй позиции.

Ранее сообщалось, что российские команды не могут выиграть 16 матчей подряд в нынешнем сезоне еврокубков.

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