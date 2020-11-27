«Химки» уступили «Альбе» в баскетбольной Евролиге

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Подмосковные «Химки» потерпели поражение от берлинской «Альбы» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Химки» уступили «Альбе» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com

Встреча прошла в Берлине и завершилась со счётом 100:80 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард немецкой команды Нейлз Джиффи, набравший 22 очка. В составе гостей 20 очков в свой актив записал Юнас Йеребко. Его партнёр по команде Алексей Швед оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 передач.

В следующем матче регулярного сезона «Химки» сыграют с «Баварией». 

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге.

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