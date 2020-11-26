«Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге
- globallookpress.com
Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счётом 83:75 в пользу гостей.
Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард российской команды Остин Холлинз, набравший 20 очков. У хозяев 17 очков в свой актив записал Жоффри Ловернь.
Для сине-бело-голубых эта победа стала третьей подряд в Евролиге.
В следующем матче регулярного чемпионата «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче».
Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге.