«Зенит» одержал третью победу подряд в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» обыграл литовский «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Каунасе и завершилась со счётом 83:75 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард российской команды Остин Холлинз, набравший 20 очков. У хозяев 17 очков в свой актив записал Жоффри Ловернь.

Для сине-бело-голубых эта победа стала третьей подряд в Евролиге.

В следующем матче регулярного чемпионата «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что ЦСКА взял верх над «Реалом» в баскетбольной Евролиге.