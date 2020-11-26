Васильев предположил, почему зимой травма Логинова не будет проявляться

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что травма локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова не будет проявляться в зимний период.

«Если проблема обостряется у него в летний подготовительный период, это может быть связано с работой на асфальте. Палки жёстко амортизируют, и это сказывается на суставе. Когда же биатлонисты становятся на снег, начинается мягкая работа палок. Собственно, как только началась подготовка на снегу, об этой проблеме Логинова мы больше не слышали. Думаю, в зимний период она никак не будет себя проявлять», — сказал Васильев в интервью RT.

Ранее Николай Круглов выразил надежду, что локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств.