Васильев предположил, почему зимой травма Логинова не будет проявляться

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выразил мнение, что травма локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова не будет проявляться в зимний период.
Васильев предположил, почему зимой травма Логинова не будет проявляться
  • РИА Новости

«Если проблема обостряется у него в летний подготовительный период, это может быть связано с работой на асфальте. Палки жёстко амортизируют, и это сказывается на суставе. Когда же биатлонисты становятся на снег, начинается мягкая работа палок. Собственно, как только началась подготовка на снегу, об этой проблеме Логинова мы больше не слышали. Думаю, в зимний период она никак не будет себя проявлять», — сказал Васильев в интервью RT.

Ранее Николай Круглов выразил надежду, что локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств.

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