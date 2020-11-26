Васильев предположил, почему зимой травма Логинова не будет проявляться
- РИА Новости
«Если проблема обостряется у него в летний подготовительный период, это может быть связано с работой на асфальте. Палки жёстко амортизируют, и это сказывается на суставе. Когда же биатлонисты становятся на снег, начинается мягкая работа палок. Собственно, как только началась подготовка на снегу, об этой проблеме Логинова мы больше не слышали. Думаю, в зимний период она никак не будет себя проявлять», — сказал Васильев в интервью RT.
Ранее Николай Круглов выразил надежду, что локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств.