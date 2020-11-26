Круглов: надеюсь, локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств
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«Насколько я владею информацией, Александру удалось решить эту проблему. Надеюсь, локоть не будет доставлять ему серьёзных неудобств. Хотя возможно всё. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Будем надеяться, что всё будет в порядке и Саша сможет показать хороший результат», — сказал Круглов в интервью RT.
Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Логинов готовился к сезону отдельно от остальной сборной России.