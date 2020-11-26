Круглов: надеюсь, локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств

Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о травме локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.

«Насколько я владею информацией, Александру удалось решить эту проблему. Надеюсь, локоть не будет доставлять ему серьёзных неудобств. Хотя возможно всё. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Будем надеяться, что всё будет в порядке и Саша сможет показать хороший результат», — сказал Круглов в интервью RT.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Логинов готовился к сезону отдельно от остальной сборной России.