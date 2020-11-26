Круглов: надеюсь, локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2006 года, четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов высказался о травме локтя лидера сборной России по биатлону Александра Логинова.
Круглов: надеюсь, локоть не будет доставлять Логинову серьёзных неудобств
  • © Hendrik Schmidt/dpa
  • globallookpress.com

«Насколько я владею информацией, Александру удалось решить эту проблему. Надеюсь, локоть не будет доставлять ему серьёзных неудобств. Хотя возможно всё. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Будем надеяться, что всё будет в порядке и Саша сможет показать хороший результат», — сказал Круглов в интервью RT.

Ранее Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Логинов готовился к сезону отдельно от остальной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить