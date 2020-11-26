Экс-теннисист Сафин: российских футболистов не покупают в Европу, это показатель

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Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин поделился мнением по поводу уровня российского футбола.
Экс-теннисист Сафин: российских футболистов не покупают в Европу, это показатель
  • РИА Новости

«Возьмём гостевой матч «Краснодара» с «Севильей». Не можем обыграть десять человек на поле. Физухи нет никакой! Ни у кого из наших футболистов нет уровня, чтобы играть в Европе! Смолов вон поехал в средний клуб «Сельта», а ему сказали: «Спасибо большое, езжай в Россию, ты нам больше не нужен». У нас нет игроков мирового уровня. О чём мы говорим, когда мы не умеем играть? Если наших игроков не покупают в Европу — это показатель!» — цитирует Сафина Sport24.

По его мнению, у российских команд нет физики и мастерства и необходимо делать выводы, а не вспоминать о былых победах.

«Ну и что теперь, что когда-то что-то было? Сейчас другая ситуация. И мы сейчас никого не можем обыграть!» — добавил Сафин.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение о недавних результатах сборной России по футболу.

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